Ansage der Parteispitze NRW-Grüne wollen dafür sorgen, dass das Land funktioniert

Sie wollten sich auf Lösungen konzentrieren, nicht auf die Probleme. Sie wollten sich um das kümmern, was die Menschen im Alltag belastet, und sich nicht auf politische Show oder Kulturkämpfe einlassen. Das waren zentrale Botschaften, die die beiden Parteivorsitzenden der Grünen in NRW, Yazgülü Zeybek und Tim Achtermeyer, am Freitag bei einem gemeinsamen Auftritt vermitteln wollten. Sie lieferten dabei einen Ausblick auf den Landesparteitag, der am 29. und 30. Juni in Oberhausen ansteht.