Unbesetzte Stellen Fachkräfte kampieren vor Ausländerämtern

Das Handwerk warnte davor, zu leichtfertig bei der Anerkennung von Abschlüssen zu sein. So sagte Stephanie Bargfrede, Geschäftsführerin der Handwerkskammer Köln, gerade im Hoch- und Tiefbau erlebe man, dass die Ausbildungskenntnisse informell erworben worden seien. Das führe dann dazu, dass im Handwerk 70 Prozent der Antragsteller nachschulen müssten – insbesondere bei den gefahrgeneigten Berufen: „Der soll Ihre Bremse prüfen, Ihre Stromleitung legen oder Ihr Gerüst bauen. Wir müssen also genau schauen: Kann derjenige das.“ In den Drittstaaten werde zudem mehr Wert auf Praxis als auf Theorie gelegt. „Und so entstehen halt Defizite.“ Diese müssten dann durch Qualifizierungen ausgeglichen werden, auch um eine Inländer-Diskriminierung auszuschließen. Zur Verfahrensdauer erklärte Bargfrede: Lägen alle Unterlagen vor, könnten Verfahren in zwei bis vier Wochen durchgeführt werden.