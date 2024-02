„Die Konsequenzen sind fatal“ Warnung aus NRW vor Niedergang der Batterieforschung

Unter den gegebenen Umständen werde Deutschland in Zukunft keine wettbewerbsfähige Industrie in der Batteriebranche mehr haben. Um Ziele, beispielsweise in der Elektromobilität, zu erreichen, werde man auf das Ausland angewiesen sein. „Und eine Industrie, die hier nichts mehr aufbaut, zahlt hier auch keine Steuern mehr. Das Sparen an der Forschung ist der Anfang einer Abwärtsspirale“, so Winter.