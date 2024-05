Reaktionen aus NRW Entsetzen über Angriffe auf Politiker

Nach gewalttätigen Angriffen auf Politiker in Sachsen und Nordrhein-Westfalen hat der Chef der Innenministerkonferenz, Michael Stübgen (CDU) aus Brandenburg, ein informelles Treffen auf Ebene der Innenministerkonferenz vorgeschlagen. Ein 17-Jähriger hatte sich in der Nacht zum Sonntag den Behörden gestellt und Angriff auf den sächsischen SPD-Spitzenkandidaten zur Europawahl, Matthias Ecke, zugegeben. Bereits am Donnerstagabend hatte es Angriffe auf zwei Grünen-Politiker in Essen-Rüttenscheid gegeben. Das Gewaltverbrechen in Dresden bezeichnete Stübgen als „Angriff auf unsere Demokratie“ und betonte: „Gewalt hat in Wahlkämpfen nichts zu suchen, wir führen politische Debatten mit Argumenten und nicht mit Fäusten.“