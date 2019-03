„Ich erschieße dich“ : Attacken auf NRW-Gerichtsvollzieher häufen sich - auch Reichsbürger oft dabei

Düsseldorf Der Fall einer in Bochum zusammengeschlagenen Gerichtsvollzieherin machte Schlagzeilen. Jetzt legt NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) eine Liste der 288 Angriffe auf Gerichtsvollzieher in NRW alleine im letzten Jahr vor. Es ist eine Bilanz des Grauens.

Gerichtsvollzieher sollen dem Recht in Deutschland zur Geltung verhelfen, so die Erwartung. Doch tatsächlich sind sie immer häufiger Freiwild für säumige Schuldner, zeigt eine für den Landtag vorbereitete Liste von NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU), die am Mittwoch vorgestellt wird. In 201 Fällen wurden sie im Jahr 2018 beleidigt oder es wurde versucht, sie zu nötigen. Davon 57-mal von Anhängern der Reichsbürger. 86-mal wurden die Justizmitarbeiter körperlich bedroht, davon 12-mal mit Hieb- und Stoßwaffen. Und mindestens einmal kam es zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe.