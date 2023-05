NRW-Staatspreis für Angela Merkel Wissenschaftlerin, Pragmatikerin, moralische Instanz

Wüst selbst hatte ihn kurz nach Kriegsausbruch in der Ukraine selbst bemüht. Knapp acht Jahre nach den Ereignissen erhält die CDU-Politikerin die Auszeichnung „für ihre außergewöhnlichen humanitären Leistungen und ihre herausragenden Verdienste um das Ansehen Deutschlands in der Welt“, so der offizielle Begründungstext. Damit adelt der NRW-Ministerpräsident auch ein wenig die eigene Politik, denn Wüst wird nicht müde zu betonen, dass all jene, die vor Putins Angriffskrieg fliehen, in NRW willkommen seien. Inzwischen kommt die Mehrheit der Flüchtlinge allerdings wieder aus anderen Staaten. Die Sorge, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippen könnte, ist entsprechend groß. Da hilft die Auszeichnung als eine Art Erinnerungsstütze, welch positives Bild Merkels Politik in der Welt erzeugte.