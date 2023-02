Die Vizepräsidentin des NRW-Landtags Berivan Aymaz „Wir wussten, dass sie da unter den Trümmern lagen“

Andere Verwandte hätten versucht, in die Stadt zu kommen, um zu helfen, aber sie konnten den Ort inmitten der Zerstörung kaum erreichen. „Dienstag im Laufe des Tages ist die Familie dann nach und nach von Rettungskräften aus den Trümmern geholt worden. Wir bekamen die Nachrichten davon, und wir waren so erleichtert“, erzählt Aymaz. „Dann, später, haben wir erfahren, dass das jüngste Kind, die vierjährige Tochter, nicht überlebt hat. Sie ist im Krankenhaus an den Folgen des Unglücks gestorben.“ Wahrscheindlich sei es am Ende die Unterkühlung gewesen, die das kleine Kind das Leben kostete.