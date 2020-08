Corona-Krise : Wieder mehr Notrufe von Frauen

Düsseldorf Mehr Frauen suchen seit den Corona-Lockerungen neuerdings wieder Schutz vor häuslicher Gewalt. Für viele hat sich die Lage in jüngster Zeit erheblich verschlechtert.

Mit Beginn der Corona-Lockerungen suchen wieder mehr Frauen Schutz vor häuslicher Gewalt. „Mit der zunehmenden Rücknahme von Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat die Anzahl derer, die beispielsweise die Frauennotrufe und/oder die Frauenberatungsstellen in Anspruch nehmen beziehungsweise Hilfe in einem Frauenhaus suchen, wieder zugenommen“, erklärte NRW-Frauenministerin Ina Scharrenbach (CDU) in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion, die unserer Redaktion vorab vorliegt. „Seit gut zwei Wochen haben wir deutlich mehr Anfragen“, sagte auch Silvia Röck, Leiterin des Frauenhauses der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Düsseldorf. Die Frauen hätten nicht mehr so viel Angst, sich anzustecken.