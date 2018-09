An Schulen in NRW künftig über 1000 Unterrichtsstunden mehr

Düsseldorf NRW-Schulministerin Gebauer stellt die neuen Stundentafeln für die neunjährige Gymnasialzeit vor. Jeder Bereich erhält mehr Wochenstunden. Wirtschaft und Informatik werden auch künftig keine eigenständigen Fächer.

Mit diesem Unterrichtsumfang ist gleichzeitig die Rückkehr zum Halbtagsgymnasium in NRW verbunden. In den Klassen fünf und sechs sind den Plänen zufolge 28 bis 30 Wochenstunden verpflichtend vorgesehen, in den Klassen sieben bis zehn 30 bis 33 Wochenstunden. Ganztagsgymnasien können an ihrem Konzept festhalten und erhalten dann wie bisher einen Stellenzuschlag von 20 Prozent. Wie viele Gymnasien davon künftig noch Gebrauch machen, ist zurzeit allerdings nicht bekannt.

Gegenüber dem bisherigen G8 kommen künftig in allen Fächern Stunden hinzu. Stark aufgewertet werden die Naturwissenschaften und Mathematik mit insgesamt 240 zusätzlichen Stunden. Der Chemie-Unterricht soll in der Regel in Klasse sieben einsetzen. In den Fächern Erdkunde, Geschichte sowie Politik/Wirtschaft sollen 200 Unterrichtsstunden zusätzlich erteilt werden, im Fach Englisch sind es plus 160 Stunden, in Deutsch plus 120 Stunden. Das Fach Wirtschaft wird weiterhin im Rahmen des Politikunterrichts behandelt, ebenso wie Informatik im Rahmen der Naturwissenschaften. Auf diese beiden Fächer sollen aber explizit zwei Wochenstunden in Klasse 10 entfallen. Dass Wirtschaft und Informatik nicht als getrennte Fächer unterrichtet werden, begründete Gebauer mit fehlendem Lehrpersonal. Auch im Vergleich zum alten G9 steigt die Zahl der Unterrichtsstunden, und zwar mindestens um 40, verteilt über sechs Jahre.