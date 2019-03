Zahlen der Landesregierung: In NRW fallen knapp fünf Prozent des Unterrichts aus

Düsseldorf Wie viel Unterricht an Schulen in NRW ausfällt, ist immer wieder ein Streitpunkt zwischen Regierung und Opposition. Der aktuellen schwarz-gelben Landesregierung zufolge sind es knapp fünf Prozent.

An den Schulen in Nordrhein-Westfalen sind im ersten Halbjahr 4,8 Prozent des Unterrichts ausgefallen. Darin sind nach Angaben des NRW-Schulministeriums ersatzlos entfallene Stunden enthalten (3,3 Prozent) und das so genannte eigenverantwortliche Arbeiten (1,5 Prozent). Hauptursache sei der Mangel an Lehrern, den die Vorgängerregierung nur halbherzig bekämpft habe, teilte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) mit.