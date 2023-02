Berlin/Düsseldorf Streit um Mieterschutz kocht hoch

Pauschaler Kritik an Vermietern wollte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) den Wind aus den Segeln nehmen – mit einer nautischen Metapher: „Derzeit sind Eigentümer und Mieter stürmischen Zeiten ausgesetzt. Dabei sitzen sie in einem Boot. Umso wichtiger ist deshalb eine Politik zu machen, die zur Sicherheit auf beiden Seiten führt und dem Wellengang entgegenwirkt“, sagte sie unserer Redaktion. Der vermietungsfähige Wohnungsbestand in NRW befinde sich zu rund 60 Prozent in den Händen von Kleinvermietern, also in der Hand von Bürgern, nicht von Unternehmen. Diese Kleinvermieter erhöhten im Durchschnitt alle sieben Jahre die Miete.