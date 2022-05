Gewerkschaft Verdi wirft Arbeitgebern starre Haltung vor : Kita-Streik am Mittwoch – Eltern befürchten jetzt unbefristeten Arbeitskampf

In dieser Woche gibt es bundesweit Streik-Aktionen im Bereich der Sozial- und Erziehungsberufe. Hier eine Kundgebung in Hannover. Foto: dpa/Mia Bucher

Düsseldorf Mehr als 8000 Erzieher werden am Mittwoch zu einer Kundgebung in Gelsenkirchen erwartet. Eltern stellen sich hinter die Forderungen der Streikenden. Sie sagen aber auch: Die Leidtragenden sind die Familien.

Die Beschäftigten städtischer Kitas in ganz Nordrhein-Westfalen, Teams der Offenen Ganztage an Schulen, Häuser der Jugendarbeit, der Behindertenhilfe und andere Einrichtungen in der Trägerschaft von Städten und Gemeinden sind am Mittwoch zum Streik aufgerufen. Grund sind die laufenden Tarifverhandlungen in den Sozial- und Erziehungsberufen. Die Gewerkschaft Verdi rechnet mit deutlich mehr als 8000 Teilnehmern bei einer zentralen Kundgebung in Gelsenkirchen.