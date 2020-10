Erneuter Arbeitskampf : Am Donnerstag stehen Busse und Bahnen in NRW still

Am Donnerstag stehen Busse und Bahnen in NRW still

Verdi bestreikt erneut Rheinbahn, KVB und andere Nahverkehrsbetriebe. So soll der Druck für auf die Arbeitgeber erhöht werden, einen bundesweit einheitlichen Rahmentarif abzuschließen.

Pendler und Schulkinder, die Busse und Bahnen nutzen, müssen sich am Donnerstag auf neuen Ärger einstellen. „Am Donnerstag, 8. Oktober, wird es in NRW zu ganztägigen flächendeckende Warnstreiks ab Betriebsbeginn kommen“, teilte die Gewerkschaft Verdi am Montag mit. Aufgerufen seien alle Betriebe, die unter den Tarifvertrag des NRW-Nahverkehrs fallen. Das sind etwa die Rheinbahn in Düsseldorf, die Kölner Verkehrsbetriebe, die Duisburger Verkehrsbetriebe, die DSW in Dortmund und die Krefelder Bahnen, wie ein Sprecher ergänzte.