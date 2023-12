Olympia-Bewerbung von NRW Bürgerräte reichen nicht

Dass es eine Beteiligung der Bürger in Nordrhein-Westfalen bei der Frage um eine erneute Olympia-Bewerbung geben soll, scheint für die handelnden Personen ausgemachte Sache zu sein. Dabei macht derzeit ein Konzept Karriere, das bereits im Bund und auch in anderen Bundesländern schon umfassend genutzt wird: der Bürgerrat. Dann sitzen per Losentscheid bestimmte Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, jeden Alters und unterschiedlichster Profession beieinander, um nach Expertengesprächen ein Votum für die Politik abzugeben. Der Bürgerrat hat aus Sicht derer, die ihn nun fordern, einen charmanten Vorteil: Er ist kein Volksentscheid. Denn bei so manchem Freund Olympischer Spiele an Rhein und Ruhr dürften unschöne Erinnerungen an das Jahr 2015 wach werden. Das Hamburger Bürgerschaftsreferendum führte damals nämlich dazu, dass die Hansestadt ihre Ambitionen auf die Ausrichtung Olympischer Sommerspiele im Jahr 2024 beerdigen konnte.