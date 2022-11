Haushaltsentwurf des Landes : Aids-Hilfe NRW fehlt eine halbe Million für Projekte

Exklusiv Düsseldorf Die Organisation schlägt Alarm, weil sie zu wenig Mittel für ihre Projekte bekommen soll. Tatsächlich fällt der Betrag um 100.000 Euro niedriger aus als im Vorjahr. Das Land argumentiert damit, dass es sich bei dem Betrag um eine einmalige Zuwendung in der Pandemie gehandelt habe.

Die Aids-Hilfe NRW schlägt Alarm, weil die schwarz-grüne Landesregierung in ihrem Haushaltsentwurf 500.000 Euro zu wenig für die Finanzierung von Projekten zugesteht. Die Lage sei ernst, schreibt Landesgeschäftsführer Patrik Maas an Abgeordnete des Düsseldorfer Landtags und warnt davor, dass wichtige international festgelegte Ziele so nicht erreicht werden könnten. So heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, bis zum Jahr 2030 sollen 95 Prozent der HIV-Infektionen eines jeden Landes erkannt sein, 95 Prozent dieser Menschen sollten in Behandlung sein und davon 95 Prozent mit einer HIV-Viruslast unter der Nachweisgrenze leben. „Leider werden in Deutschland die ersten 95 Prozent noch deutlich verfehlt. Es fehlen fünf Prozentpunkte zum Ziel“, erklärte Maas. Um das Ziel zu erreichen, sei eine signifikante Erhöhung der finanziellen Mittel der Aidshilfen in NRW nötig. Trotz der Pandemie seien die Beratungsstrukturen und Testangebote gewährleistet worden. „Dabei haben wir unsere finanziellen Möglichkeiten bis an die Grenze ausgereizt – unsere Rücklagen sind aufgebraucht.“