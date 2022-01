Nach dem Desaster : Afghanische Ortskräfte sind in Kommunen angekommen

Afghanische Ortskräfte sind in Kommunen angekommen

Zwischenstation in Usbekistan. Afghanische Ortskräfte Ende August 2021 auf dem Weg nach Deutschland. Foto: Marc Tessensohn/Bundeswehr/dpa Foto: dpa/Marc Tessensohn

Düsseldorf Erst in letzter Minute waren viele afghanische Ortskräfte ausgeflogen worden, jetzt leben mehr als 2000 von ihnen schon seit einigen Wochen in nordrhein-westfälischen Kommunen. 97 Prozent sind Eltern mit minderjährigen Kindern.

Die Integration der afghanischen Ortskräfte kommt voran. Wie das Landesintegrationsministerium unserer Redaktion mitteilte, hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) mit Stand vom 19. Januar 2022 insgesamt 2.334 ehemalige Ortskräfte und ihre Kernfamilien sowie weitere besonders schutzbedürftige Personen (Bürgerrechtlerinnen, Menschenrechtsaktivistinnen, Künstlerinnen, Journalistinnen inklusive Familienangehörigen) Nordrhein-Westfalen zugewiesen. Davon leben bereits 2126 Menschen in nordrhein-westfälischen Kommunen. Bei den Verteilentscheidungen würden unter anderem verwandtschaftliche Beziehungen sowie Integrations-, Betreuungs- und Beschäftigungsmöglichkeit vor Ort, aber auch die Aufnahmesituation in den Kommunen berücksichtigt, hieß es im Ministerium weiter.

Ganz überwiegend handele es sich um Einreisen von Eltern mit ihren minderjährigen Kindern (rund 97 Prozent). Von den einreisenden Personen seien 46 Prozent minderjährig und weitere rund 46 Prozent sind zwischen 18 und 49 Jahre alt. Aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen zu bereits in nordrhein-westfälischen Kommunen lebenden Angehörigen sowie Kontakten zu ehemaligen Arbeitgebern (unter anderem Stiftungen) und Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort seien bislang knapp 30 Prozent der eingereisten Personen in Großstädten auf der so genannten Rheinschiene (zum Beispiel Bonn, Köln, Düsseldorf) untergebracht worden.