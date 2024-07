Abschlussbilanz zum AfD-Parteitags-Einsatz 143 Strafanzeigen, 28 verletzte Polizeikräfte und zwei Festnahmen

Auch der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Mertens, zeigte sich nach dem Großeinsatz am Wochenende erleichtert: „Im Vorfeld hatte ich große Sorge, dass die Proteste ähnliche Gewaltausmaße annehmen könnten wie auf dem G-20-Gipfel in Hamburg 2017, wo ich damals auch vor Ort war.“ Das habe sich in Essen auch dank der starken Präsenz der Polizei nicht bewahrheitet. „Im Großen und Ganzen haben die Einsatzkräfte einen herausragenden Job gemacht“, so Mertens, der sich am Samstag selbst ein Bild von der Lage in Essen gemacht hat. Im Falle der verletzten Kolleginnen und Kollegin erwarte er klare Kante bei der Strafverfolgung.