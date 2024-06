Proteste gegen AfD-Parteitag in Essen Aufstehen für die Demokratie - aber ohne Gewalt

Wer auf der richtigen Seite stehen will, darf Samstag in Essen lautstark demonstrieren – gegen die AfD, ihren Parteitag und ihr radikales Gedankengut. Der Protestzug, von einer breiten Mehrheit getragen, kann zu einem eindrucksvollen Zeichen für ein weltoffenes und liberales Deutschland werden, wie es sich derzeit bereits bei der Fußball-Europameisterschaft mit viel Herz und Begeisterung zeigt. Das ist nicht das Deutschland, das die AfD will.