Nach Landtagswahlen Ministerpräsident Wüst warnt vor AfD — „Nazi-Partei“

Er habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schon vor einem Jahr gedrängt, das Thema Migration anzupacken, bevor sich Konflikte daran entzündeten, sagte Wüst (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. „Es ist wenig passiert, leider zu wenig.“ Das treibe Wähler in die Arme der AfD.