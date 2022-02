Kampfkandidatur möglich : AfD-Landesparteitag wählt in Siegen neue Spitze

Siegen Noch vor der Landtagswahl im Mai gibt es einen Wechsel an der Spitze der nordrhein-westfälischen AfD. Ihren Hut in den Ring geworfen haben bislang der 35-jährige Mediziner Martin Vincentz sowie der Bundestagsabgeordnete Fabian Jacobi.

Die nordrhein-westfälische AfD will bei ihrem Landesparteitag in Siegen ab Samstag (10 Uhr) einen neuen Vorsitzenden wählen. Im Vorfeld zeichnete sich eine Kampfkandidatur zwischen dem Landtagsabgeordneten und Fraktionsvize Martin Vincentz sowie dem Bundestagsabgeordneten und langjährigen Mitglied Fabian Jacobi ab. Der bisherige Landesvorsitzende der rechtspopulistischen Partei, Rüdiger Lucassen, tritt nicht mehr an. Er will den Weg für einen Generationswechsel ebnen, hatte er angekündigt. Ob es weitere Kandidaten für das Amt an der Parteispitze gibt, entscheide sich erfahrungsgemäß erst im Laufe des Delegiertentreffens.