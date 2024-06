Anzeige gegen Oberbürgermeister Insgesamt drei – weitere AfD-Klage gegen Kündigung der Parteitagshalle in Essen

Die AfD hat zwei weitere Klagen gegen die Kündigung des Mietvertrags für die Veranstaltungshalle ihres Bundesparteitages Ende Juni in Essen eingereicht. Die entsprechenden Anträge seien beim zuständigen Verwaltungsgericht Gelsenkirchen im Eilverfahren eingegangen, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag (11. Juni 2024). Ein Antrag kommt von der Partei, einer von der AfD-Ratsfraktion in Essen.