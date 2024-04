Befangenheits- und Beweisanträge Gericht setzt die Verhandlung von AfD gegen den Verfassungsschutz fort

Münster · An zwei langen Tagen im März hatte das Oberverwaltungsgericht in Münster in Sachen AfD getagt. Am Ende gab es noch kein Ergebnis, dafür Tage später neue Termine. Jetzt geht es weiter.

11.04.2024 , 08:44 Uhr

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) setzt am Donnerstag (9.00 Uhr) die mündliche Verhandlung im Streit zwischen der AfD und dem Bundesamt für Verfassungsschutz fort. Das Gericht hatte am 12. und 13. März nach zahlreichen von den AfD-Anwälten gestellten Befangenheits- und Beweisanträgen unterbrochen. Das geplante Programm hatte das OVG an den zwei Tagen nicht abarbeiten können. Bis zu den Sommerferien hat der Vorsitzende Richter Gerald Buck 13 neue Termine angesetzt. Für die Fortsetzung hat die AfD - Stand Mittwoch - 457 neue Beweisanträge beim OVG eingereicht. AfD reicht 457 neue Beweisanträge für Berufungsverhandlung in NRW ein Prozess am Oberverwaltungsgericht Münster AfD reicht 457 neue Beweisanträge für Berufungsverhandlung in NRW ein NRW-Verfassungsgerichtshof verkündet Entscheidung zum Aktenstreit Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 NRW-Verfassungsgerichtshof verkündet Entscheidung zum Aktenstreit Nach Auskunft des Gerichts haben Peter Boehringer und Maximilian Krah aus dem AfD-Vorstand ihr Kommen angekündigt. In dem Verfahren geht es um die Einstufung der AfD durch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Der 5. Senat des OVG soll klären, ob das Urteil aus der Vorinstanz am Verwaltungsgericht Köln Bestand hat. Das Bundesamt mit Sitz in Köln hatte die Partei sowie die Jugendorganisation Junge Alternative (JA) als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft.

(ldi/dpa)