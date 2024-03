NRW-Check Aussichten für die AfD in NRW trotz Verbotsdebatte gut

Die Verbotsforderung ist die radikalste Form der Ablehnung, der aus sachlichen Gründen aber nicht alle AfD-Kritiker folgen. Dass sie in der Überzahl sind, hat sich auf den Straßen deutscher Städte in den vergangenen Wochen gezeigt. Im „NRW-Check“ bekräftigt eine Mehrheit die Bedeutung der Demonstrationen gegen Rechtsextremismus: Mehr als drei Viertel (77 Prozent) der Wahlberechtigten in NRW sind der Meinung, dass es für die Demokratie (sehr) wichtig sei, dafür auf die Straße zu gehen. Selbst von den AfD-Anhängern gibt das jeder Fünfte an. Lediglich 18 Prozent aller NRW-Befragten halten solche Proteste für unwichtig. Das geben vor allem Menschen zwischen 30 und 59 Jahren an, die neben der AfD entweder FDP oder BSW wählen.