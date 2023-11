Nach umstrittener Russlandreise Ausgeschlossener AfD-Abgeordneter Blex wieder in NRW-Landtagsfraktion aufgenommen

Der nach einer umstrittenen Russland-Reise aus der nordrhein-westfälischen AfD-Landtagsfraktion ausgeschlossene Abgeordnete Christian Blex ist wieder aufgenommen worden. „Vorangegangen waren intensive Gespräche mit ihm, in denen er sein Bedauern glaubhaft zum Ausdruck gebracht hat und die Gründe, die zu seinem Ausschluss führten, ausräumen konnte“, erklärte Fraktionschef Martin Vincentz am Dienstag in Düsseldorf.