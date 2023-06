Probleme waren bekannt Risiken beim EDV-Führerschein – Schulministerin wehrt sich gegen Kritik

Schulministerin Feller selbst ist seit Sommer 2022 im Amt und will die Kritik nicht auf sich sitzen lassen. „Es hätte in den vergangenen Jahren an verschiedenen Stellen eine größere Sensibilität gebraucht, um Schwachstellen mit der erforderlichen Entschlossenheit abzustellen“, hieß es in der Stellungnahme ihres Hauses. Es könnten in nächster Zeit immer wieder Probleme entdeckt werden. Künftig soll ein zentrales Kompetenzzentrum im Schulministerium die Sicherheit von Internetanwendungen gewährleisten, dieses befinde sich im Aufbau. Und der EDV-Führerschein solle zeitnah inhaltlich modernisiert sein: „Da reden wir über Wochen“, hieß es aus dem Ministerium. Feller hatte im April gesagt, dass es in der Bildungsverwaltung „Baustellen“ gebe, über die sie „nur noch mit dem Kopf schütteln“ könne.