Bund der Steuerzahler Abwasser- und Abfallgebühren in NRW gestiegen – in diesen Städten besonders

Neben den Abfallgebühren beleuchtete der Verband auch die Abwassergebühren, die im Schnitt für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 200 Kubikmetern Wasser und einer abflusswirksamen Fläche von 130 Quadratmetern erstmals mit 800,66 Euro im Jahr zu Buche schlugen – ein Plus von sechs Prozent zum Vorjahr. Am schlechtesten kommen dabei die Bürger in Monschau mit 6,82 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser davon, im münsterländischen Reken müssen die Bewohner nur 1,45 Euro bezahlen. Beim Regenwasser fiel die höchste Gebühr mit 2,20 Euro je Quadratmeter in Monheim an, in Schloss Holte-Stukenbrock waren es gerade 15 Cent je Quadratmeter.