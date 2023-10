Besetzung eines Richterpostens Abteilungsleiter stellt sich vor Minister Limbach

Abteilungsleiter Holtgrewe führte zahlreiche Fälle an, in denen Justizminister mit SPD- und FDP-Parteibuch im Bund, in anderen Ländern, aber auch in NRW von Gerichten bei Richterbesetzungen gestoppt worden waren. In einem Rechtsstaat sei es ein durchaus normaler Vorgang, dass Gerichte Entscheidungen von Behörden überprüften: „Wenn man einen Prozess verliert, ist das ein Beinbruch, aber kein Genickbruch.“