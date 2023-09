Abschüsse schneller möglich machen So ringt NRW jetzt mit dem Wolfsschutz

Die Diskussion über leichtere Abschüsse von Wölfen nimmt in NRW Fahrt auf. Weidetierhalter dringen darauf, nicht auf neue Gesetze zu warten. „Die Regelungen, nach denen wir auffällige Tiere schießen dürfen, gibt es längst. Das Problem ist die Definition, was ,auffällig’ ist“, sagte die Vorsitzende des Schafzuchtverbands NRW, Ortrun Humpert. „Der Wolf, der wirklich problematisch ist und getötet werden soll – den gibt es einfach nicht. Niemand macht den Rücken gerade und sagt: Okay, wir entnehmen jetzt dieses Tier.“