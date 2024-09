Mehr Härte bei Abschiebungen nach Solinger Anschlag „Nachtzeitverfügungen“ gegen Geflüchtete – was das heißt und was es bringen soll

Die ausreisepflichtige Person soll da sein, wenn man sie zur Abschiebung abholen will. In der Praxis kann natürlich gerade die Ankündigung dazu führen, dass der- oder diejenige sich vorher absetzt. Das allerdings kann den Behörden dann weitere Möglichkeiten eröffnen. In sogenannten Dublin-Fällen – wenn also jemand in ein anderes europäisches Land überstellt werden soll, weil dieses für das Asylverfahren zuständig ist – kann die dafür gesetzte Überstellungsfrist auf 18 Monate verlängert werden. Läuft eine Überstellungsfrist ab, ist nämlich automatisch Deutschland für das Asylverfahren zuständig. Beim mutmaßlichen Täter von Solingen war das schon nach einem halben Jahr der Fall. Außerdem kann der offenkundige Versuch, sich der Rückführung zu entziehen, ein Grund für Abschiebe- oder Überstellungshaft sein.