Abkehr von G8 : Abi nach 12 Jahren wird in NRW-Städten zur Ausnahme

Düsseldorf In vielen großen Städten Nordrhein-Westfalens wechseln alle öffentlichen Gymnasien zum Abitur nach neun Jahren, also G9. Nur wenige bleiben beim alten Modell. Die Gewerkschaft fragt nun: Warum G8 überhaupt noch aufrecht erhalten?

Die überwältigende Mehrheit der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen kehrt zum Abitur nach neun Jahren (G9) zurück. Wie eine Umfrage unserer Lokalredaktionen ergab, will in Städten wie Düsseldorf, Krefeld, Leverkusen oder Mönchengladbach keine öffentliche Schule bei G8 bleiben. Auch in Köln, Bonn und Aachen kehren die öffentlichen Gymnasien nach Auskunft der jeweiligen Schulämter sämtlich zu G9 zurück. Landesweit werden nach Informationen unserer Redaktion nur vereinzelte Schulen die achtjährige Gymnasialzeit beibehalten. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) äußerte sich dazu am Dienstag nicht. Sie will die Zahlen am Mittwoch im Schulausschuss vorstellen.