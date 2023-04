Abiturprüfungen beginnen So schnitten Mitglieder der NRW-Landesregierung im Abi ab

Sie können sich vielleicht in das hineinfühlen, was jetzt rund 80.000 junge Menschen in NRW bewegt. Ab Mittwoch, 19. April gehen rund 72.000 von ihnen an Gymnasien, Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und Waldorf-Schulen ins Abitur. Schon ab Dienstag, 18. April, geht es für knapp 8.900 junge Leute an den Berufskollegs mit den Prüfungen los.