Philologenverband alarmiert Mehr junge Menschen fielen 2023 in NRW durchs Abitur

Im Jahr 2023 sind an den Gymnasien und Gesamtschulen in NRW deutlich mehr junge Leute durchs Abitur gefallen als in den Jahren zuvor. Die Quote derjenigen, die nicht bestanden, stieg auf rund 4,9 Prozent der Prüflinge. 2022 erlebten noch 4,35 Prozent der Schüler diese Enttäuschung, 2021 waren es knapp 3,4 Prozent. An den Gesamtschulen rasselten 8,3 Prozent der Prüflinge durch, an Gymnasien waren es 3,8 Prozent.