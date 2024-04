Wieder Wirbel beim NRW-Abi Schulen müssen Material für Geschichtsklausur neu herunterladen

Am Dienstag sind tausende junge Menschen mit den ersten Leistungskurs-Klausuren ins Abitur gestartet. Doch schon am Vortag mussten die Schulen in NRW das Aufgabenpaket für das Fach Geschichte noch einmal neu herunterladen. Grund war ein redaktioneller Fehler in den Unterlagen, der kurzfristig verbessert wurde. Der WDR berichtete zuerst über den Vorgang.