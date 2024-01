Verkehrsader durchs Ruhrgebiet Ab März sollen wieder Autos über die A42-Brücke rollen – hoffentlich

„Alles, was getan werden kann, um die Sperrung der Brücke so kurz wie möglich zu halten, wird getan“, versicherte er der Politik am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Landtags. Es war eigens eine Sondersitzung einberufen worden, um den neuen Sachstand zu diskutieren. „Ich kann Ihnen berichten, dass bundesweit die fähigsten Statiker und Ingenieure an diesem Problem dran sind“, so Brandenburger.