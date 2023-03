Brückendesaster bei Lüdenscheid A45-Untersuchungsausschuss sorgt vor dem Start für Streit

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (Pua) zum Brückendebakel an der A45 bei Lüdenscheid ist noch nicht einmal eingesetzt, da gibt es schon Verärgerung der Regierungskoalition über den von der Opposition gewählten Untersuchungszeitraum. In einem Schreiben der Fraktionsspitzen von CDU und Grünen an SPD und FDP, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es: „Ein vollständiges Bild zur Thematik lässt sich kaum gewinnen, wenn man insinuiert, die Probleme der Brückeninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen hätten pünktlich mit Amtsantritt der Landesregierung von CDU und FDP am 30. Juni 2017 in der vergangenen Wahlperiode begonnen.“ Genau diesen Tag haben sich SPD und FDP als Beginn des Untersuchungszeitraums ausgesucht.