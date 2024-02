Rheinbrücke in Leverkusen Nach dem Brückenfiasko ist vor dem Brückenfiasko

Allerdings zeigt eine Episode aus der vergangenen Woche, dass ein echtes Aufatmen verfrüht wäre. Im Landtag musste NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) eine neuerliche Brückensperrung über das Flüsschen Lenne in Nachrodt-Wiblingwerde bekannt geben. Auf einer Ausweichstrecke der Rahmede-Talbrücke konnte das Bauwerk nach Schäden durch das Weihnachtshochwasser nicht mehr den Belastungen der umgeleiteten Verkehre standhalten. Die Industrie- und Handelskammer warnen schon seit Langem davor, wie viele Risiken die heillos veraltete Infrastruktur in NRW in sich birgt. Allein an den Autobahnen müssen 873 Brücken-Teilbauwerken instandgesetzt werden. Hinzu kommen knapp 400 Brücken an Land- und Bundesstraßen.