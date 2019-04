Wohnungspolitik : Städte halfen Mietern 9000 Mal bei Problemen

„Schrottimmobilien“ wie hier in Duisburg Stadtteil Marxloh waren der ursprüngliche Anlass für das Wohnungsaufsichtsgesetz. Foto: dpa

Düsseldorf Fast die Hälfte der NRW-Kommunen hat seit 2014 auf das umstrittene Wohnungsaufsichtsgesetz zurückgegriffen, um etwa Vermieter zu zwingen, Mängel zu beseitigen. Ein Gutachten, das die Bauministerin in Auftrag gegeben hat, kommt deshalb zu dem Schluss, das Gesetz habe sich bewährt. Die Bilanz führt bei der CDU zu einem Umdenken.

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben das umstrittene Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG) seit Mai 2014 rund 9000 Mal angewendet. Insgesamt machten 173 oder 44 Prozent der Kommunen von den neuen Möglichkeiten Gebrauch, mit Zwangsmaßnahmen gegen Vermieter vorzugehen, die ihre Wohnungen unnötig leerstehen oder verwahrlosen lassen oder sie nur noch über Ferienportale wie Airbnb an Kurzmieter vergeben. Das Gesetz sieht Bußgelder bis zu 50.000 Euro vor. Es ermächtigt die Gemeinden, Missstände zu ermitteln und die Vermieter zur Beseitigung zu zwingen.

Nach zum Teil erbittertem Streit um das Gesetz hat NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) das von der rot-grünen Vorgängerregierung verabschiedete Gesetz von den Wissenschaftlern des Berliner Instituts für Stadtforschung und Strukturpolitik überprüfen lassen. Das noch unveröffentlichte Gutachten liegt unserer Redaktion vor. Die Ergebnisse wurden in der Immobilienbranche mit Spannung erwartet, weil das Gutachten als maßgebend gilt in der Frage, ob die aktuelle Landesregierung das rot-grüne Gesetz wieder abschaffen oder daran festhalten will.