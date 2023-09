75 Jahre Parlamentarischer Rat Zwischen Heine-Gedichten und Kommunisten-Pöbeleien

Das ist alles andere als ein Selbstläufer. Als am Morgen des 20. Mai 1949 die Abgeordneten in den inzwischen im Ständehaus residierenden Landtag strömen, hat sich bereits herumgesprochen, dass die Bayern in der Nacht abgelehnt haben. Die Stimmung ist gereizt. Landtagspräsident Gockeln ahnt wohl schon, was ihm da blüht, als er beim einzigen Tagesordnungspunkt schon fast flehentlich bittet, die Debatte im Geiste der Präambel des Grundgesetzes zu führen. Zur Sicherheit hat er die Polizeipräsenz auch auf der Tribüne erhöht. Ein gefundenes Fressen für die Kommunisten, die die Gründung des westdeutschen Staates ohnehin aus Sorge vor einer Spaltung des Landes ablehnen.