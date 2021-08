Videobotschaften und Festakt : Diese Prominenten gratulieren NRW zum 75. Geburtstag

Düsseldorf Prominente Glückwünsche: Mit Videobotschaften haben Manuel Neuer, Henning Krautmacher und Veronica Ferres dem Land NRW zum 75. Geburtstag gratuliert. Währenddessen empfängt Armin Laschet mehrere prominente Gäste zum Festakt in Düsseldorf.

Ferres sang auch eine sehr engagierte Version von „Happy Birthday“, die zusammen mit den anderen Videobotschaften am Montag von der Staatskanzlei in den Sozialen Medien veröffentlicht wurde.

Ferres - gebürtig aus Solingen - sagte, sie sei „tief verbunden“ mit ihrer Heimat. Sänger Krautmacher nannte Nordrhein-Westfalen „den ersten Doppelnamen vor 75 Jahren.“ Erst später seien dann Müller-Lüdenscheid, Hamm-Brücher oder Leutheusser-Schnarrenberger dazu gekommen, so Krautmacher grinsend.

Am Montagabend wird der Landesgeburtstag mit einem Festakt auf der Galopprennbahn in Düsseldorf begangen. Ministerpräsident Armin Laschet hat mehrere Ehrengäste bereits empfangen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird eine Rede halten. Die Videobotschaften der Prominenten sollen auf großen Bildschirmen an der Bühne gezeigt werden.