Am 75. Geburtstag von NRW : Laschet verleiht Landesverdienstorden an 13 Persönlichkeiten

Laschet verleiht Landesverdienstorden an 13 Persönlichkeiten

Am 75. Geburtstag von NRW

Düsseldorf 13 Personen hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Montag mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet. Sie alle haben sich besonders für das Gemeinwohl und das Bundesland eingesetzt.

Am 75. Geburtstag des Landes Nordrhein-Westfalen hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) 13 Persönlichkeiten mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet. Die Geehrten, darunter Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann und der ehemalige Düsseldorfer Regierungspräsident Jürgen Büssow, nahmen ihre Auszeichnungen am Montag im Ständehaus K21 in Düsseldorf entgegen.