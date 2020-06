Corona-Folgen : 7000 müssen in Quarantäne

Frisch geschlachtete Schweine im Fleischunternehmen Tönnies. Foto: Bernd Thissen/dpa Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Nach dem erneuten Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb im Kreis Gütersloh müssen Kitas und Schulen wieder schließen. Ein Lungenexperte sieht Potenzial für eine neue Infektionswelle.

Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischbetrieb Tönnies im Kreis Gütersloh stehen 7000 Menschen unter Quarantäne und müssen sich jetzt einem Test unterziehen. „Wir müssen alles daran setzen, dass dieses Ereignis auf dem Schlachthof bleibt und das Virus nicht außerhalb der Belegschaft um sich greift“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss.

Von 1000 bisher durchgeführten Tests seien 600 bereits ausgewertet, 400 davon seien positiv, hätten sich also infiziert. Es werde voraussichtlich zwei bis drei Tage dauern, bis das Ergebnis der 7000 Testungen vorliege. „Dann sehen wir weiter, welche Maßnahmen im Kreis Gütersloh und in den umliegenden Gebietskörperschaften zu ergreifen sind“, sagte Laumann. Schulen und Kitas im Kreis Gütersloh sollen bis zu den Sommerferien wieder schließen. Einen allgemeinen Lockdown für den Kreis gebe es nicht, obwohl die wichtige Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen deutlich überschritten sei, sagte Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU).

Info Infektionen insgesamt auf niedrigem Niveau Corona-frei 156 von 412 deutschen Landkreisen haben dem Robert Koch-Institut (RKI) in den vergangenen sieben Tagen keine Neuinfektionen gemeldet. Neuinfektionen 345 neue Infektionen mit dem Coronavirus wurden dem RKI zuletzt bundesweit gemeldet.

Erst kürzlich war das Personal in Schlachthöfen und landwirtschaftlichen Betrieben in NRW flächendeckend getestet worden, nachdem es immer wieder zu Infektionsfällen in Fleischbetrieben gekommen war. Dabei hatte sich gezeigt, dass die Wohn- und Arbeitsbedingungen von Arbeitskräften mit Werksverträgen insbesondere in der Fleischindustrie die Ausbreitung des Virus begünstigt.

Die Ursache für den Ausbruch im Kreis Gütersloh ist bisher nicht bekannt. Tönnies-Vertreter vermuteten, dass Mitarbeiter im Heimaturlaub das Coronavirus eingeschleppt haben könnten. Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vermutete Bulgaren und Rumänen als Urheber. Laumann warnte vor voreiligen Schlüssen entgegen: „Wir haben uns Sammelunterkünfte angeschaut: In der Schlachtindustrie herrschen äußerst schwierige Verhältnisse.“ Die Betreiber hätten die Verantwortung für ihre Arbeiter wegdelegiert. Er kündigte landesweite Tests auf Schlachthöfen an.

Thomas Voshaar, Chefarzt und Lungenexperte am Moerser Bethanienkrankenhaus, sieht in dem Ausbruch das Potenzial für eine neue Infektionswelle: „400 Personen auf einmal sind sehr viel. Es ist davon auszugehen, dass eine einzige Person alle 400 infiziert hat. Das ist ähnlich wie damals in Ischgl.“ Die Zahl der Infizierten habe das Potenzial für eine Welle, sagte Voshaar, der in der Expertenkommission von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sitzt, unserer Redaktion.

Die SPD-Abgeordnete Lisa Kapteinat kritisierte: „Warum schließen im Kreis Gütersloh nun Kitas und Schulen, aber alle anderen können weiter im Biergarten sitzen?“ Grünen-Sprecher Mehrdad Mostofizadeh mahnte, wenn Schwarz-Gelb Lockerungen verfüge, dann müssten die Schutz- und Nachverfolgungsmaßnahmen auch tatsächlich greifen.