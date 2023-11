Kampf gegen Fachkräftemangel 60 Prozent ausländischer Abschlüsse in NRW nicht anerkannt

Das NRW-Arbeitsministerium hat einen Bericht zur Anerkennung von Abschlüssen von Menschen aus sogenannten Drittstaaten, also außerhalb der EU, vorgelegt. Demnach wurde bei rund 60 Prozent der Anerkennungsverfahren eine Gleichwertigkeit der Ausbildung verneint. Die Antragstellenden mussten daraufhin dann Anpassungsmaßnahmen oder Kenntnisprüfungen absolvieren. Insgesamt gab es laut Ministerium im Jahr 2022 gut 12.800 Anerkennungsverfahren durch die zuständigen Stellen in NRW; die überwältigende Mehrheit bei den medizinischen Gesundheitsberufen mit gut 75 Prozent. Die Zahl aller Verfahren ist damit binnen Jahresfrist um knapp 22 Prozent gestiegen. Der Anteil der Gesundheitsberufe hat um 6,6 Prozentpunkte zugenommen. Menschen aus anderen EU-Ländern verlieren dagegen zunehmend das Interesse daran, ihren Berufsabschluss in Nordrhein-Westfalen anerkennen zu lassen. Zumindest legt dies der nunmehr dritte Rückgang bei den Anerkennungsverfahren in Folge nahe. Gerade einmal 2184 Fachkräfte aus anderen EU-Staaten bemühten sich um eine Anerkennung ihrer Qualifikation.