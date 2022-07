58. NRW-Tag : Junge Union in NRW nominiert Winkel für Kuban-Nachfolge

Junge Union in NRW nominiert Winkel für Kuban-Nachfolge

Dortmund Die Junge Union (JU) in Nordrhein-Westfalen hat ihren Landesvorsitzenden Johannes Winkel für die Wahl zum Bundesvorsitzenden nominiert.

Auf dem 58. NRW-Tag in Dortmund sprachen sich die JU-Delegierten am Samstag einstimmig für den 30-jährigen NRW-Chef aus, wie ein Sprecher am Abend mitteilte. Der Jurist kommt aus Südwestfalen und führt den Landesverband seit 2020.