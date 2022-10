Verhandlungen laufen : 49-Euro-Ticket – Welcher Preis lockt möglichst viele Kunden?

Von Juni bis August war das Reisen bundesweit für neun Euro möglich. Aus einer nahtlosen Anschlusslösung ist nichts geworden - bis zu einer Eingung wird noch viel verhandelt werden. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf Bund und Länder ringen um eine Nachfolgelösung für das Neun-Euro-Ticket – und dabei vor allem ums Geld. Der Fahrgastverband Pro Bahn würde eine Lösung mit gestaffelten Ticketpreisen bevorzugen, beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg sähe man reine Abo-Lösungen kritisch.

Der Fahrgastverband „Pro Bahn“ hofft auf ein Nachfolgemodell für das Neun-Euro-Ticket zum Jahresanfang. Das könne klappen, wenn man sich schnellstens über große und kleinere Fragen einige: „Aber da wird man noch viele Details abarbeiten müssen“, sagte Sprecher Lothar Ebbers.

Derzeit ringen die Bundesländer bei der Konferenz der Verkehrsminister um eine Lösung. Größter Knackpunkt sind Finanzierungsfragen, die zwischen Bund und Ländern geklärt werden müssen: Die Länder erwarten insgesamt deutlich mehr Geld, als der Bund bereitstellen will. Es geht aber auch noch um Details der praktischen Ausgestaltung.

Beispielsweise dürfte sich das Ticket bei einem Abopreis von 49 Euro, der zuletzt im Gespräch war, vor allem für Kunden lohnen, die heute auch schon weitere Fahrten unternehmen, sagt Pro-Bahn-Sprecher Lothar Ebbers. Menschen, die im näheren Umfeld unterwegs sind, würden eher weniger darauf umsteigen. „Wir brauchen für die Verkehrswende aber auch mehr Nutzung im ländlichen Raum und in kleineren Städten“, so Ebbers. „Wir präferieren darum eine mindestens zweistufige Lösung“, also günstigere und teurere Varianten zu unterschiedlichen Konditionen.

Auch die Verkehrsverbünde blicken kritisch aufs Geld. „Die finanziellen Rahmenbedingungen müssen passen für die die Verbünde und Aufgabenträger. Wir können nicht ein preiswertes Ticket anbieten und das damit quersubventionieren, dass wir die anderen Ticketpreise erhöhen. Und die Kommunen können auch nicht weiter belastet werden“, sagte Holger Klein, Sprecher des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg.

Sein Verbund sähe auch eine Festlegung auf ein reines Abo-Modell für das neue Ticket mit Skepsis. „Damit bekommt man nur die Stammkunden“, so Holger Klein. „Was ist mit denen, die nur ein oder zwei Monate mal testen wollen? Man müsste darüber nachdenken, inwiefern man auch denen ein niederschwelliges Angebot macht.“

Der Aachener Verkehrsverbund wiederum mahnt die Politik, nicht aus den Augen zu verlieren, dass es auch noch technische Herausforderungen gebe. Etwa für Vertrieb und Kontrollierbarkeit der elektronischen Fahrscheine: „Es ist faktisch so, dass noch lange nicht alle Verkehrsunternehmen in Deutschlands diese Tickets kontrollieren könnten.“ Zu klären wäre auch noch, wie die Einnahmen der Tickets schlussendlich fair auf die Verkehrsbetriebe verteilt werden sollen. „Da heben wir den Finger und sagen: Das darf jetzt nicht vergessen werden“, hieß es vom Aachener Verkehrsverbund.

Die SPD im Düsseldorfer Landtag dringt auf rasche Lösungsfindung auf Bund-Länder-Ebene. „Zum einen dürfen die Verhandlungen jetzt nicht zu lange dauern. Bis zum Start ins neue Jahr muss das neue Ticket stehen. Außerdem muss das Ticket für alle bezahlbar sein“, so der verkehrspolitische Sprecher Gordan Dudas. Die SPD hatte sich in der Vergangenheit für ein 29-Euro-Ticket starkgemacht. An der Finanzierung, so Dudas, „müssen sich Bund und Länder im Sinne der Verkehrswende und der Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen beteiligen“.

Unterdessen hat das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium auf Anfrage der FDP-Fraktion im Landtag ermittelt, wie sich das Neun-Euro-Ticket in NRW ausgewirkt hat. Es „führte im Schienenpersonennahverkehr zu sprunghaft gestiegenen Fahrgastzahlen“, heißt es in der Antwort des Verkehrsministeriums. So habe es nach der Einführung in Juni und Juli im Vergleich zum Vormonat Mai wochentags 40 beziehungsweise über 30 Prozent mehr Fahrgäste gegeben. Samstags und Sonntags waren es zwischen 44 und mehr als 50 Prozent mehr Kunden. Es habe zudem teilweise signifikant mehr Fahrgäste gegeben als vor Corona. Besonders deutlich war das demnach an den Wochenenden und auf langlaufenden Linien.