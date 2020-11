Corona-Soforthilfe und Künstlerstipendien : 4828 Verdachtsfälle auf Subventionsbetrug

Düsseldorf Die Corona-Soforthilfe sollte eigentlich ein unbürokratisches Instrument sein. Doch es gibt enorme Stolperfallen. Eingefrorene Konten und Strafverfahren können die Folge sein.

Für die Kleinunternehmerin aus Solingen (Name der Redaktion bekannt) war es ein zusätzlicher Schock inmitten der Corona-Krise. Um die Kosten ihrer beiden Filialen im Bergischen Land weiter decken zu können, hatte die Dienstleisterin Ende März Soforthilfe beantragt. Schnell und unbürokratisch, so hatten es Bund und Land versprochen, sollte den Firmeninhabern in der Krise geholfen worden. Doch nur wenige Wochen, nachdem die Hilfsgelder ausgezahlt waren, erhielt die Solingerin ein Schreiben der Staatsanwaltschaft. Es werde gegen sie ermittelt, es bestehe der Verdacht des Subventionsbetrugs nach Paragraf 264 Absatz 1, Nummer 1 des Strafgesetzbuches. Für die Geschäftsinhaberin ein Schock, der noch einmal tiefer ging, als die Ermittler das Konto der Beschuldigten einfroren. Der Grund: Neben ihrer Haupttätigkeit als Unternehmerin hatte sie nebenher als Angestellte in einem befristeten Verhältnis gearbeitet. Zudem hatte sie fälschlicherweise ihre Privatadresse in dem Antragsbogen angegeben. Das reichte der Staatsanwaltschaft, um Anklage zu erheben.