Städte- und Gemeindebund alarmiert 38,5 Prozent der NRW-Kommunen droht Haushaltssicherung

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat davor gewarnt, dass ohne substanzielle Hilfen knapp 40 Prozent seiner Mitgliedskommunen in finanzielle Schieflage geraten könnten. Präsident Eckhard Ruthemeyer sagte unserer Redaktion: „Für die kommunalen Haushalte in NRW sieht es düster aus. Das Ergebnis einer aktuellen Umfrage unter den 361 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW zeigt auf, wie groß die Not in den Kommunen ist: Vier von zehn Kämmerern rechnen damit, 2024 in die Haushaltssicherung zu rutschen.“ Ruthemeyer zufolge hat sich die Finanzlage der Städte und Gemeinden innerhalb weniger Monate gravierend verschlechtert.