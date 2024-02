Angaben der Landesregierung So viele Straftäter flüchten jedes Jahr aus Psychiatrien in NRW

Die AfD hatte die Flucht eines 37-Jährigen aus einer Klinik in Viersen Anfang Dezember zum Anlass genommen, sich nach dem Stand der sogenannten Entweichungen zu erkundigen. Wie aus der Antwort hervorgeht, war der 37-Jährige 2010 wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Nach der Haftzeit war er seit Juli 2017 in der LVR-Klinik in Viersen untergebracht. Seit August 2023 waren ihm unbegleitete Ausgänge erlaubt.