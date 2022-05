Neue Zahlen aus dem Schulministerium : Jetzt sind mehr als 18.200 Kinder aus der Ukraine an NRW-Schulen – und bald 61 Lehrkräfte

Ein ukrainischer Schüler (vorne) in einer internationalen Klasse (Symbolbild). Immer mehr Kinder und Jugendliche aus dem Land kommen an den NRW-Schulen an. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Die Zahl der Kinder und Jugendlichen an NRW-Schulen steigt. Inzwischen wurden auch die ersten Lehrkräfte aus den Reihen der Geflüchteten gewonnen – 61 Personen bislang. Aus der Politik kommen Forderungen nach mehr Engagement.

Die Schulen in Nordrhein-Westfalen haben bis zum Stichtag 4. Mai mehr als 18.200 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufgenommen. Das sind gut 3500 junge Menschen mehr als in der Vorwoche; da lag die Zahl noch bei 14.700. Zugleich werden erste Lehrerinnen und Lehrer eingebunden, die aus der Ukraine geflüchtet sind. „Das Land hat bislang insgesamt 61 ukrainische Lehrkräfte eingestellt beziehungsweise die Verfahren stehen kurz vor dem Abschluss, weitere 185 haben konkretes Interesse an einer Einstellung bekundet und wurden entsprechend beraten“, teilte das Schulministerium von Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch mit. In NRW gibt es rund 5400 Schulen.