Großdemo vor dem Landtag 15.000 Landesbeschäftigten erhöhen Druck mit Warnstreik

Aber ist dem tatsächlich so? Neben der Bühne steht Ulrich Silberbach, Chef des Deutschen Beamtenbunds, und wärmt sich an einer Tasse Kaffee. „Wenn hier in Düsseldorf heute 15.000 Kolleginnen und Kollegen bei schlechtem Wetter auf der Straße stehen, muss das den Arbeitgebern ein deutliches Signal sein.“ Natürlich rechnet auch er damit, dass die Landespolitik mit der Entscheidung der Bundesverfassungsrichter argumentieren könnte. „Aber das Karlsruher Urteil lässt sich auch anders lesen: Nämlich, dass genug Geld im System ist.“ Und Personalkosten seien eben keine Nice-to-have-Frage, sondern müssten als Erstes gedeckt werden. Signale aus dem Arbeitgeberlager gebe es noch nicht. „Wir gehen aber davon aus, dass am Donnerstag auch konkret über Zahlen gesprochen wird und ansonsten müssen wir den Druck noch weiter erhöhen.“ Man werde sehr genau hinschauen, was die Arbeitgeber in Potsdam auf den Tisch legten. „Wenn das nicht ausreicht, dann müssen wir auch über weitere Maßnahmen reden, und das Portfolio reicht dann von einer weiteren Verhandlungsrunde bis hin zu unbefristete Arbeitskampfmaßnahmen.“ Dass man schon in der Warnstreikphase unangenehm sein kann, das macht Verdi-Chef Werneke klar, als er sich bei den Landesbeschäftigten bedankt, dass sie an diesem Tag drei Autobahntunnel in NRW lahmgelegt hätten.