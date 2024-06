Gewerkschaft sauer auf Minister Reul 12.650 Überstunden von NRW-Polizisten verfallen

Die Zahl der verfallenen Überstunden nannte die Gewerkschaft der Polizei NRW „erschreckend viel“. Ihr Landesvorsitzender Michael Mertens sagte unserer Redaktion: „Minister Reul hat mit dieser Zahl uns alle überrascht. So was gehört eigentlich vorab ermittelt. Dann müssen Gespräche mit Betroffenen geführt werden. Der Innenminister hat eine Fürsorgepflicht, hier war er im Blindflug unterwegs.“ Reul müsse jetzt dringend sagen, was er denn zu tun gedenkt, damit das Gleiche nicht zum Jahreswechsel 2024/25 wieder passiere, verlangte Mertens. „Als GdP drängen wir schon lange auf Nachbesserung bei den Langzeitarbeitskonten. Sie sind einfach nicht auf die Bedürfnisse der Polizei zugeschnitten. Das Innenministerium muss jetzt endlich tätig werden.“